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23 улицы отремонтируют в Свердловской области в 2024 году

23 улицы отремонтируют в Свердловской области в 2024 году

12 апреля 2024, 10:46
Фото: 1MI
До конца следующего года в Свердловской области планируется провести ремонт 23 дорог. Ремонтные работы состоятся на большом участке на проспекте Космонавтов.

Работы будут продолжены на участке от Шефской до Старых Большевиков (1,5 км, а общая площадь — почти 41 тысячу «квадратов»), сообщили в администрации.

После наступления тепла, подрядная организация приступит к ремонту проезжей части, выправит или заменит люки колодцев. Кроме того, будут обновлены светофоры, появятся дорожные знаки и разметка.

Ранее сообщалось, что в областном центре закроют некоторые магистрали около улицы Бабушкина из-за ремонта. Ограничат в период с 1 мая и с 16 июля.

Ранее сообщалось, что новый подрядчик начал работать на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Ремонт дорог#Колодцы#Светофоры#Дорожные знаки#Разметка#Екатеринбург
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