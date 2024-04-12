23 улицы отремонтируют в Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Работы будут продолжены на участке от Шефской до Старых Большевиков (1,5 км, а общая площадь — почти 41 тысячу «квадратов»), сообщили в администрации.
После наступления тепла, подрядная организация приступит к ремонту проезжей части, выправит или заменит люки колодцев. Кроме того, будут обновлены светофоры, появятся дорожные знаки и разметка.
Ранее сообщалось, что в областном центре закроют некоторые магистрали около улицы Бабушкина из-за ремонта. Ограничат в период с 1 мая и с 16 июля.
Ранее сообщалось, что новый подрядчик начал работать на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.