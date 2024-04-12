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Автоинспекторы в Екатеринбурге задержали водителя «летающей тарелки»

Автоинспекторы в Екатеринбурге задержали водителя «летающей тарелки»

12 апреля 2024, 05:45
Фото: Telegram-канал «Бандитский Екб»
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали водителя транспорта, похожего на летающую тарелку. Инцидент произошел 11 апреля 2024 года.

Транспортом оказался велосипед, который был стилизован под летающую тарелку и украшен гирляндой. Мужчина, который ехал на велосипеде, был одет в костюм пришельца. В связи с этим его решили проверить на алкогольное опьянение.

Видео: Telegram-канал «Бандитский Екб»

По словам екатеринбуржца, таким образом он решил подготовиться ко Дню космонавтики. Инспекторы провели с ним беседу о том, что не следует нарушать ПДД, после чего велосипедиста отпустили, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екб».

Напомним, в Екатеринбурге местный житель выставил на продажу в интернете череп инопланетянина, который стоит 1,5 миллиона рублей.

Странный взрыв случился в Академическом районе Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Общество#ГИБДД#ПДД#Видео#Велосипедист#Велосипед#Беседа#Нло#Екатеринбург#Инцидент#Автоинспекторы
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