Автоинспекторы в Екатеринбурге задержали водителя «летающей тарелки»

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Транспортом оказался велосипед, который был стилизован под летающую тарелку и украшен гирляндой. Мужчина, который ехал на велосипеде, был одет в костюм пришельца. В связи с этим его решили проверить на алкогольное опьянение.
По словам екатеринбуржца, таким образом он решил подготовиться ко Дню космонавтики. Инспекторы провели с ним беседу о том, что не следует нарушать ПДД, после чего велосипедиста отпустили, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екб».
Напомним, в Екатеринбурге местный житель выставил на продажу в интернете череп инопланетянина, который стоит 1,5 миллиона рублей.