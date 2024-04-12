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«Частями везут в аэропорт!»: Якубович пошутил после новостей о нем в Екатеринбурге

«Частями везут в аэропорт!»: Якубович пошутил после новостей о нем в Екатеринбурге

12 апреля 2024, 13:33
Фото: 1MI
Телеведущий Леонид Якубович пошутил о своем позвоночнике после новостей о его здоровье, которые стали распространяться после того, как он провел торжественную церемонию викторины «Опорный край» в Екатеринбурге.

Телеведущий в шутку сообщил журналистам, что ему пришлось удалить позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь, пишет Mash.

Меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! — сказал Якубович.

Представители викторины отметили, что с Якубовичем все в порядке. После церемонии он успел пообщаться с представителями СМИ. Из-за плотного графика он уже улетел из Екатеринбурга.

Напомним, что несколько часов назад шоумен показался медикам, чтобы удостовериться что все в порядке. Госпитализация ему не потребовалась. Некоторые присутствующие на мероприятии отметили, что Якубович несколько раз запинался во время выступления.

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