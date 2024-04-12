«Частями везут в аэропорт!»: Якубович пошутил после новостей о нем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Телеведущий в шутку сообщил журналистам, что ему пришлось удалить позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь, пишет Mash.
Меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! — сказал Якубович.
Представители викторины отметили, что с Якубовичем все в порядке. После церемонии он успел пообщаться с представителями СМИ. Из-за плотного графика он уже улетел из Екатеринбурга.
Напомним, что несколько часов назад шоумен показался медикам, чтобы удостовериться что все в порядке. Госпитализация ему не потребовалась. Некоторые присутствующие на мероприятии отметили, что Якубович несколько раз запинался во время выступления.