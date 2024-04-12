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Девочка в Тюмени стала инвалидом из-за коммунальщиков

Девочка в Тюмени стала инвалидом из-за коммунальщиков

12 апреля 2024, 11:52
Фото: 1MI
11-летняя девочка в Тюмени упала на улице и повредила позвоночник из-за плохого состояния дороги. Инцидент произошел на улице Республики.

Девочка шла домой по мосту и, поскользнувшись, упала вниз с наклонной поверхности и стукнулась об автомобиль, который стоял внизу. Ребенка отвезли в реанимацию, рассказали в пресс-службе тюменской прокуратуры.

В результате падения школьница получила травму позвоночника, из-за чего сейчас она прикована в постели и переведена на домашнее обучение.

Выяснилось, что девочка упала из-за плохого состояния дороги на мосту, а также из-за того, что не было ограждения на стороне наклонной поверхности путепровода. За состояние моста отвечает организация «Тюменьгормост». Суд взыскал с организации и мэрии два миллиона рублей.

Напомним, в Верхней Пышме пожилая женщина отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за перелом рук во время падения на крыльце.

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