Девочка в Тюмени стала инвалидом из-за коммунальщиков

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Девочка шла домой по мосту и, поскользнувшись, упала вниз с наклонной поверхности и стукнулась об автомобиль, который стоял внизу. Ребенка отвезли в реанимацию, рассказали в пресс-службе тюменской прокуратуры.
В результате падения школьница получила травму позвоночника, из-за чего сейчас она прикована в постели и переведена на домашнее обучение.
Выяснилось, что девочка упала из-за плохого состояния дороги на мосту, а также из-за того, что не было ограждения на стороне наклонной поверхности путепровода. За состояние моста отвечает организация «Тюменьгормост». Суд взыскал с организации и мэрии два миллиона рублей.
Напомним, в Верхней Пышме пожилая женщина отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за перелом рук во время падения на крыльце.