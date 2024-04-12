Девочка в Тюмени стала инвалидом из-за коммунальщиков

Выяснилось, что девочка упала из-за плохого состояния дороги на мосту, а также из-за того, что не было ограждения на стороне наклонной поверхности путепровода. За состояние моста отвечает организация «Тюменьгормост». Суд взыскал с организации и мэрии два миллиона рублей.