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Posted 12 апреля, 07:00

Published 12 апреля, 07:00

Modified 12 апреля, 07:00

Updated 12 апреля, 07:00

Эксперт рассказал дачникам, чем лучшего всего точить садовый инвентарь

12 апреля 2024, 07:00
Для того, чтобы продлить срок службы садовых инструментов, важно правильно ухаживать за ними. От этого зависит их долговечность и работоспособность.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Люсама» Андрей Лысенков поделился с Pravda.Ru своими советами по обработке и заточке садовых инструментов.

Для грубой заточки можно использовать брусок или напильник. Если нужна более тонкая заточка, то следует выбрать брусок из кремня или заточной диск. Отличным вариантом является также электрический точильный станок, который позволяет быстро и легко заточить инструмент.

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