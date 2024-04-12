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Эксперты ОМС рассказали о профилактике гипертонии и инфаркта

12 апреля 2024, 06:44
Сердечно-сосудистые заболевания являются сегодня одной из самых распространенных причин человеческой смертности. И от регулярного наблюдения за состоянием здоровья таких пациентов врачами соответствующих специальностей зависит качество и длительность их жизни.

Эксперты системы ОМС рассказали, что нужно сделать, чтобы вовремя встать на учет и начать заботиться о своем здоровье, сообщает aif.ru.

Инфаркт является жизнеугрожающим состоянием и наиболее тяжелой стадией сердечно-сосудистых заболеваний. Этому заболеванию, как правило, предшествует гипертоническая болезнь, когда из-за длительного повышения артериального давления поражаются мозг, сердце и почки.

По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, превентивная медицина является приоритетным направлением развития системы ОМС. Именно это направление позволяет исключить возникновение многих опасных заболеваний и сохранить здоровье на большой период времени.

Специалисты советуют, чтобы не допустить сосудистой катастрофы, регулярно проходить осмотр у соответствующего специалиста для поддержания оптимального уровня артериального давления, а также коррекции факторов риска и последующей оценки состояния органов-мишеней.

Этим целям и отвечает диспансерное наблюдение, которое при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3-й степени» осуществляется врачом-терапевтом.

Периодичность диспансерных наблюдений определяет врач на основе сердечно-сосудистого риска заболевания, но не реже одного раза в год при стабильном течении заболевания.

Пациентам со средним и низким риском заболевания, которые контролируют свое артериальное давление, рекомендовано проходить осмотр через каждые 4-6 месяцев.

Советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков рассказал, что пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, которые получают только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в квартал.

«С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию», — отметил Пушков.

Лицам, перенесшим инфаркт миокарда, также установлен свой алгоритм диспансерного наблюдения. Если течение заболевания стабильное, то частота диспансерных приемов у кардиолога составляет не реже двух раз в год.

Эксперты считают, что проблемы с сердцем являются жизнеугрожающим состоянием, а в таких случаях, когда наблюдаются определенные симптомы, следует немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

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