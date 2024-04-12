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Глава СК РФ разберется в свердловском ДТП с мальчиками на велосипедах

Глава СКР вызвал к себе руководителя СК Свердловской области

12 апреля 2024, 12:51
Фото: 1MI

Глава СК РФ разберется в свердловском ДТП с мальчиками на велосипедах

Глава СК России Александр Бастрыкин пригласил на разговор и. о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко.

Причина — расследование уголовного дела об аварии с пострадавшими велосипедистами, пишет ЕАН.

ДТП случилось 8 июля прошлого года. В тот день автомобилист на Lada, экс-работник ГИБДД Игорь Проскурнин, сбил троих мальчиков. Они были на велосипедах и стояли на обочине для того, чтобы выпить воду.

Один ребенок получил серьезные травмы, теперь он прикован к кровати. Родители мальчиков считают, что следствие прикрывант Проскурнина.

Ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело после предполагаемого суицида 12-летнего мальчика.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Уголовное дело#Криминал#Расследование#Велосипедисты#Пострадавшие#СКР#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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