Глава СКР вызвал к себе руководителя СК Свердловской области

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Причина — расследование уголовного дела об аварии с пострадавшими велосипедистами, пишет ЕАН.
ДТП случилось 8 июля прошлого года. В тот день автомобилист на Lada, экс-работник ГИБДД Игорь Проскурнин, сбил троих мальчиков. Они были на велосипедах и стояли на обочине для того, чтобы выпить воду.
Один ребенок получил серьезные травмы, теперь он прикован к кровати. Родители мальчиков считают, что следствие прикрывант Проскурнина.
Ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело после предполагаемого суицида 12-летнего мальчика.