Готовили и спали в одном месте: в Екатеринбурге общественники накрыли «адскую кухню»

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Настоящую «адскую кухню» накрыли в Екатеринбурге. На улице Вакина мигранты из Узбекистана жили, спали и работали в одном помещении, рассказал в телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев.
Выпечка стоила недорого: например, чебурек с мясом продавался за 45 рублей, пирог с картошкой — за 35, а самса — за 65 рублей. Продукцию реализовывали более чем в 20 торговых точках Екатеринбурга на Вторчермете, Арамили и в Сысертском районе.
Бизнес по документам принадлежит ИП Вараздату Асланяну. Все нюансы работы подпольной чебуречной предстоит выяснить силовикам.
Летом 2023 года общественники и силовики накрыли склад с протухшей курицей, из которой делали шаурму.