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Updated Сегодня, 15:55

Общественники обнаружили в Екатеринбурге подпольную чебуречную

Готовили и спали в одном месте: в Екатеринбурге общественники накрыли «адскую кухню»

12 апреля 2024, 15:53
Фото: 1MI

Общественники обнаружили в Екатеринбурге подпольную чебуречную

В Екатеринбурге трудовые мигранты из Узбекистана пекли в подпольной чебуречной пироги, а жили рядом на шконках.

Настоящую «адскую кухню» накрыли в Екатеринбурге. На улице Вакина мигранты из Узбекистана жили, спали и работали в одном помещении, рассказал в телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев.

Выпечка стоила недорого: например, чебурек с мясом продавался за 45 рублей, пирог с картошкой — за 35, а самса — за 65 рублей. Продукцию реализовывали более чем в 20 торговых точках Екатеринбурга на Вторчермете, Арамили и в Сысертском районе.

Бизнес по документам принадлежит ИП Вараздату Асланяну. Все нюансы работы подпольной чебуречной предстоит выяснить силовикам.

Летом 2023 года общественники и силовики накрыли склад с протухшей курицей, из которой делали шаурму.

#Дарья Бобровицкая#Общество#Бизнес#Проверка#Полиция#Видео#Общественники#Пироги#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Подпольный цех
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