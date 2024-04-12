Готовили и спали в одном месте: в Екатеринбурге общественники накрыли «адскую кухню»

Выпечка стоила недорого: например, чебурек с мясом продавался за 45 рублей, пирог с картошкой — за 35, а самса — за 65 рублей. Продукцию реализовывали более чем в 20 торговых точках Екатеринбурга на Вторчермете, Арамили и в Сысертском районе.