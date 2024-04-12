Кисть странно изогнулась: в Екатеринбурге пятикласснику сломали на перемене руку

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Пострадавший мальчик учится в пятом классе. Несчастный случай произошел в среду, 10 апреля. Этот факт подтвердили в городском департаменте образования, пишет E1.ru.
Все произошло на перемене, когда дети устроили активные игры. Мальчика толкнули, он неудачно упал на руку, которая изогнулась неестественным образом. Ребенок очень испугался, одноклассники помогли ему дойти до школьного медкабинета.
Сотрудники школы позвонили родителям и вызвали скорую. Будет проведено служебное расследование, заверили в департаменте.
Ранее школьник из поселка Таватуй сломал позвоночник во время урока физкультуры.