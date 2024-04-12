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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В Екатеринбурге школьнику сломали руку на перемене

Кисть странно изогнулась: в Екатеринбурге пятикласснику сломали на перемене руку

12 апреля 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге школьнику сломали руку на перемене

В школе №141 Екатеринбурга мальчика толкнули, он упал на руку, после чего она странно изогнулась.

Пострадавший мальчик учится в пятом классе. Несчастный случай произошел в среду, 10 апреля. Этот факт подтвердили в городском департаменте образования, пишет E1.ru.

Все произошло на перемене, когда дети устроили активные игры. Мальчика толкнули, он неудачно упал на руку, которая изогнулась неестественным образом. Ребенок очень испугался, одноклассники помогли ему дойти до школьного медкабинета.

Пятикласснику из гимназии №12 Екатеринбурга сломали позвоночник на перемене
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Сотрудники школы позвонили родителям и вызвали скорую. Будет проведено служебное расследование, заверили в департаменте.

Ранее школьник из поселка Таватуй сломал позвоночник во время урока физкультуры.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Ребенок#Школа#Скорая помощь#Перелом#18+#Екатеринбург#Перемена
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