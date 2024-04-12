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Posted 12 апреля, 09:47

Published 12 апреля, 09:47

Modified 12 апреля, 09:47

Updated 12 апреля, 09:47

Компания молодых людей в Екатеринбурге пила пиво в магазине и украла решетку мангала

Компания молодых людей в Екатеринбурге пила пиво в магазине и украла решетку мангала

12 апреля 2024, 09:47
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Компания юношей и девушек пришла в магазин в районе Эльмаша в Екатеринбурге и украла решетку для мангала. Инцидент произошел 12 апреля 2024 года.

По словам очевидцев, компания приятелей, придя в магазин за шашлыком, пила пиво. В какой-то момент они сумели незаметно прихватить решетку для мангала и унести с собой, не оплатив товар, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Предположительно, посетителям, укравшим решетку, 18-20 лет.

Напомним, 11 апреля 2024 года в Екатеринбурге двое парней с капюшонами на головах проникли в салон сотовой связи и украли из него несколько разных гаджетов. На лицах у них были медицинские маски.

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