Компания молодых людей в Екатеринбурге пила пиво в магазине и украла решетку мангала

Posted 12 апреля, 09:47
Published 12 апреля, 09:47
Modified 12 апреля, 09:47
Updated 12 апреля, 09:47
По словам очевидцев, компания приятелей, придя в магазин за шашлыком, пила пиво. В какой-то момент они сумели незаметно прихватить решетку для мангала и унести с собой, не оплатив товар, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Предположительно, посетителям, укравшим решетку, 18-20 лет.
Напомним, 11 апреля 2024 года в Екатеринбурге двое парней с капюшонами на головах проникли в салон сотовой связи и украли из него несколько разных гаджетов. На лицах у них были медицинские маски.