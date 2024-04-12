Мальчика в Ирбите насмерть придавило бетонным блоком

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Дети ходили по блокам из бетона. Один из друзей в какой-то момент упал, а на него рухнул блок. Вследствие полученных травм школьник погиб.
Полицейские прибыли на место ЧП. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели осмотр места происшествия, установили и допросили очевидцев, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.
Выясняется принадлежность данного земельного участка. Чтобы установить причину смерти, проводится судмедэкспертиза. Материалы дела были переданы в Следком.
Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге мальчик, решивший перелезть по дереву через реку, сорвался и чуть не утонул. Его спас подросток, который находился недалеко.