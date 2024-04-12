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Мальчика в Ирбите насмерть придавило бетонным блоком

Мальчика в Ирбите насмерть придавило бетонным блоком

12 апреля 2024, 03:56
Фото: 1MI
В Ирбите 11-летний мальчик погиб из-за того, что его раздавило бетонным блоком во время прогулки на недостроенном объекте. Происшествие случилось 11 апреля 2024 года.

Дети ходили по блокам из бетона. Один из друзей в какой-то момент упал, а на него рухнул блок. Вследствие полученных травм школьник погиб.

Полицейские прибыли на место ЧП. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели осмотр места происшествия, установили и допросили очевидцев, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

Выясняется принадлежность данного земельного участка. Чтобы установить причину смерти, проводится судмедэкспертиза. Материалы дела были переданы в Следком.

Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге мальчик, решивший перелезть по дереву через реку, сорвался и чуть не утонул. Его спас подросток, который находился недалеко.

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