Мужчине стало плохо в автобусе Екатеринбурга. Он скончался

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
После этого его госпитализировали в больницу №24. Он находился в состоянии клинической смерти, пишет Е1.
Пассажиры рассказывали, что дедушке стало плохо внезапно. Пассажиры сделали ему массаж сердца, пока ждали приезда бригады медиков. Врачи боролись за жизнь пенсионера, но спасли его не удалось.
Ранее сообщалось, что труп подростка был обнаружен под окнами дома в Екатеринбурге. Предварительно известно, что мальчик покончил с собой. Недавно его маму вызывали в школу.