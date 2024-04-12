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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Мужчина скончался после ухудшения самочувствия в автобусе Екатеринбурга

Мужчине стало плохо в автобусе Екатеринбурга. Он скончался

12 апреля 2024, 07:23
Фото: 1MI

Мужчина скончался после ухудшения самочувствия в автобусе Екатеринбурга

В больнице скончался пожилой мужчина, которому 11 апреля стало плохо в автобусе. Плохо ему стало вечером. Инцидент произошел в автобусе №58.

После этого его госпитализировали в больницу №24. Он находился в состоянии клинической смерти, пишет Е1.

Пассажиры рассказывали, что дедушке стало плохо внезапно. Пассажиры сделали ему массаж сердца, пока ждали приезда бригады медиков. Врачи боролись за жизнь пенсионера, но спасли его не удалось.

Ранее сообщалось, что труп подростка был обнаружен под окнами дома в Екатеринбурге. Предварительно известно, что мальчик покончил с собой. Недавно его маму вызывали в школу.

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