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Овчарки насмерть растерзали домашнюю собаку в Екатеринбурге

«Ну, лапы ведь не откусили»: овчарки растерзали домашнюю собаку в Екатеринбурге

12 апреля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney

Овчарки насмерть растерзали домашнюю собаку в Екатеринбурге

На Уралмаше в Екатеринбурге овчарки в присутствии хозяйки растерзали ее домашнюю собаку насмерть.

Пса по кличке Ника в тот день выгуливала мама хозяйки Юлии, как вдруг на Нику внезапно набросились две большие овчарки, сообщает e1.

Известно, что овчарки тоже были домашними, они шли с хозяином. Овчарки, увидев Нику, стали ее грызть. А Ника — маленькая собака породы Чихуахуа.

Хозяйка умершего пса отметила, что владелец овчарок был очень спокоен и никак не реагировал на то, что его псы грызут чужого питомца.

Мама девушки попыталась оттащить Нику, это удалось не с первой попытки. Она взяла собаку на руки и отошла. Лишь в этот момент мужчина усмирил псов.

Далее он, как сообщают пострадавшие, «даже не извинился», сказал: «Ну лапы ведь не откусили». Далее случайные прохожие отвезли хозяйку с собакой к ветеринару. В первой клинике не стали помогать, а во второй псу сделали две операции. У пса были многочисленные ранения, в том числе у собаки выпали некоторые органы.

Операции длились несколько часов, однако спасти жизнь пса не удалось. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Также они хотят идти в суд.

Ранее тагильчане пожаловались на соседей, устроивших дома приют для собак.

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