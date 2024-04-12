«Ну, лапы ведь не откусили»: овчарки растерзали домашнюю собаку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Пса по кличке Ника в тот день выгуливала мама хозяйки Юлии, как вдруг на Нику внезапно набросились две большие овчарки, сообщает e1.
Известно, что овчарки тоже были домашними, они шли с хозяином. Овчарки, увидев Нику, стали ее грызть. А Ника — маленькая собака породы Чихуахуа.
Хозяйка умершего пса отметила, что владелец овчарок был очень спокоен и никак не реагировал на то, что его псы грызут чужого питомца.
Мама девушки попыталась оттащить Нику, это удалось не с первой попытки. Она взяла собаку на руки и отошла. Лишь в этот момент мужчина усмирил псов.
Далее он, как сообщают пострадавшие, «даже не извинился», сказал: «Ну лапы ведь не откусили». Далее случайные прохожие отвезли хозяйку с собакой к ветеринару. В первой клинике не стали помогать, а во второй псу сделали две операции. У пса были многочисленные ранения, в том числе у собаки выпали некоторые органы.
Операции длились несколько часов, однако спасти жизнь пса не удалось. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Также они хотят идти в суд.
Ранее тагильчане пожаловались на соседей, устроивших дома приют для собак.