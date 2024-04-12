«Ну, лапы ведь не откусили»: овчарки растерзали домашнюю собаку в Екатеринбурге

Далее он, как сообщают пострадавшие, «даже не извинился», сказал: «Ну лапы ведь не откусили». Далее случайные прохожие отвезли хозяйку с собакой к ветеринару. В первой клинике не стали помогать, а во второй псу сделали две операции. У пса были многочисленные ранения, в том числе у собаки выпали некоторые органы.