Опасные для здоровья семена привезли из Дании в Екатеринбург

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сделали это инспекторы отдела надзора за обеспечением карантина растений, отметили в Россельхознадзоре. Дело в том, что в семенах были обнаружены сорняки, которые способны вызывать сенную лихорадку.
Упаковки с семенами были сожжены в рамках закона, пишет ЕАН. Сорняки представляли угрозу для здоровья человека, так как во время цветения пыльца сорняков вызывает поллиноз (сильную аллергию). Проявляться такая аллергия может в виде крапивницы и слабости во всем теле.
Напомним, что ранее тонны зараженных киви из Ирана привезли в Екатеринбург.