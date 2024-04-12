Опасные для здоровья семена привезли из Дании в Екатеринбург

Упаковки с семенами были сожжены в рамках закона, пишет ЕАН. Сорняки представляли угрозу для здоровья человека, так как во время цветения пыльца сорняков вызывает поллиноз (сильную аллергию). Проявляться такая аллергия может в виде крапивницы и слабости во всем теле.