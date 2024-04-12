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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Семена редиса из Дании сожжены в Екатеринбурге

Опасные для здоровья семена привезли из Дании в Екатеринбург

12 апреля 2024, 13:47
Фото: 1MI

Семена редиса из Дании сожжены в Екатеринбурге

В Екатеринбурге были сожжены семена, поступившие из Дании. В общей сложности специалисты сожгли 5 кг семян.

Сделали это инспекторы отдела надзора за обеспечением карантина растений, отметили в Россельхознадзоре. Дело в том, что в семенах были обнаружены сорняки, которые способны вызывать сенную лихорадку.

Упаковки с семенами были сожжены в рамках закона, пишет ЕАН. Сорняки представляли угрозу для здоровья человека, так как во время цветения пыльца сорняков вызывает поллиноз (сильную аллергию). Проявляться такая аллергия может в виде крапивницы и слабости во всем теле.

Напомним, что ранее тонны зараженных киви из Ирана привезли в Екатеринбург.

Продавать заражённые киви разрешили в Свердловской области
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Здоровье#Россельхознадзор#Семена#Екатеринбург#Аллергия#Иран#Киви#Редис
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