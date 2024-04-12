Первая партия арбузов появилась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Данную партию продукции проверили сотрудники Россельхознадзора. Специалисты выяснили, что опасных вредителей в этой партии арбузов нет, рассказали в пресс-службе ведомства.
Также в Россельхознадзоре отметили, что последний раз в Екатеринбург приехала партия мандаринов из Пакистана, в которых содержалась померанцевая щитовка. Однако, как отмечают специалисты, щитовка для людей не опасна.
Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбург привезли большую партию помидоров из Узбекистана, которые оказались заражены опасным вредителем. Из-за этого помидоры отправили обратно.