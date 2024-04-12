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Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Первая партия арбузов появилась в Екатеринбурге

Первая партия арбузов появилась в Екатеринбурге

12 апреля 2024, 04:07
Фото: 1MI
В Екатеринбург были привезены 24 тонны арбузов из Ирана.

Данную партию продукции проверили сотрудники Россельхознадзора. Специалисты выяснили, что опасных вредителей в этой партии арбузов нет, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в Россельхознадзоре отметили, что последний раз в Екатеринбург приехала партия мандаринов из Пакистана, в которых содержалась померанцевая щитовка. Однако, как отмечают специалисты, щитовка для людей не опасна.

Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбург привезли большую партию помидоров из Узбекистана, которые оказались заражены опасным вредителем. Из-за этого помидоры отправили обратно.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Специалисты#Россельхознадзор#Партия#Ведомство#Екатеринбург#Иран#Вредители#Арбузы
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