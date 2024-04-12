Плита с памятника Режевским умельцам упала на 3-летнюю девочку

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Девочка гуляла вместе со своим законным представителем. В какой-то момент она подошла к памятнику и на нее обрушилась 40-килограммовая плита, на которой указано наименование памятника, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Вследствие ЧП у девочки оказалась сломана рука. В горпрокуратуре начали проводить проверку. В это время будут выяснены все причины и обстоятельства случившегося. Также сотрудники надзорного ведомства установят, кто несет ответственность за содержание памятника.
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в детском лагере под Екатеринбургом пострадал ребенок, прыгая на батуте. Мальчик упал, после чего почувствовал боль в спине. Выяснилось, что у него сломан один позвонок. Мать ребенка отсудила у лагеря более 776 тысяч рублей.