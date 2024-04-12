Плита с памятника Режевским умельцам упала на 3-летнюю девочку

Напомним, в детском лагере под Екатеринбургом пострадал ребенок, прыгая на батуте. Мальчик упал, после чего почувствовал боль в спине. Выяснилось, что у него сломан один позвонок. Мать ребенка отсудила у лагеря более 776 тысяч рублей.