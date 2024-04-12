tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Трехлетняя девочка в Реже сломала руку из-за падения плиты с памятника

Плита с памятника Режевским умельцам упала на 3-летнюю девочку

12 апреля 2024, 06:09
Фото: 1MI

Трехлетняя девочка в Реже сломала руку из-за падения плиты с памятника

Трехлетняя девочка в Реже пострадала из-за упавшей плиты с памятника Режевским умельцам. Инцидент случился 5 апреля 2024 года.

Девочка гуляла вместе со своим законным представителем. В какой-то момент она подошла к памятнику и на нее обрушилась 40-килограммовая плита, на которой указано наименование памятника, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Вследствие ЧП у девочки оказалась сломана рука. В горпрокуратуре начали проводить проверку. В это время будут выяснены все причины и обстоятельства случившегося. Также сотрудники надзорного ведомства установят, кто несет ответственность за содержание памятника.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в детском лагере под Екатеринбургом пострадал ребенок, прыгая на батуте. Мальчик упал, после чего почувствовал боль в спине. Выяснилось, что у него сломан один позвонок. Мать ребенка отсудила у лагеря более 776 тысяч рублей.

Частный детский сад в Екатеринбурге проверят после травмы девочки на лестнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Детский сад в Тюмени выплатит более 150 тысяч девочке за травму головыБастрыкин заинтересовался травмой ребенка из Таватуя на уроке физкультурыШкольник в поселке Таватуй сломал позвоночник во время физкультуры
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Проверка#Травма#Прокуратура#Дети#Девочка#Памятник#Реж#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Сегодня, 04:36
Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Сегодня, 04:55
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Вчера, 09:31
Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:27
О сексе с 11-летней девочкой в Первоуральске полиция узнала от социального педагога
Вчера, 15:01
"