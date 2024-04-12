Появились новые подробности нападения пятерых на одного в Екатеринбурге

Прибывшему на место руководителю не понравилось, как припаркована машина людей с бензопилой. Она мешала проезду. Тогда и начался конфликт, в ходе которого, как утверждает источник, начальник кинул ключом в лицо одному из мужчин, после чего он забежал в мастерскую. Мужчины рванули за ним.