tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Появились новые подробности нападения пятерых на одного в Екатеринбурге

Появились новые подробности нападения пятерых на одного в Екатеринбурге

12 апреля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге стали известны новые подробности массовой драки на улице Черепанова. После случившегося было возбуждено дело за «Хулиганство».

В драке пятеро мужчин напали на одного. Скандал разгорелся из-за неправильной парковки. Источник отметил, что двое мужчин хотели починить бензопилу, позвонили директору, договорились и приехали на Черепанова, пишет Е1.

Прибывшему на место руководителю не понравилось, как припаркована машина людей с бензопилой. Она мешала проезду. Тогда и начался конфликт, в ходе которого, как утверждает источник, начальник кинул ключом в лицо одному из мужчин, после чего он забежал в мастерскую. Мужчины рванули за ним.

Находясь в мастерской руководитель выстрелил из строительного пистолета в голову одному из мужчин. Все разбежались, но вскоре вернулись. Их было пятеро. Под горячую руку попал и работник мастерской.

Итогом стал сломанный нос сотрудника, а хозяину бензопилы прострелили голову. Руководитель же просто получил испуг.

Напомним, что драка произошла 10 апреля. Она попала на видео.

Две нетрезвые девушки в Екатеринбурге устроили драку на улице
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки устроили массовую драку в ЕкатеринбургеМужчины устроили драку на железнодорожном вокзале в ЕкатеринбургеКондуктору из Каменска-Уральского грозит ответственность за драку с подростком
#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Драка#Хулиганство#Мастерская#18+#Екатеринбург#Бензопила
Подпишитесь
Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
Сегодня, 08:07
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Сегодня, 04:36
Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Сегодня, 04:55
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Вчера, 09:31
Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:27
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:14
"