Появились новые подробности нападения пятерых на одного в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В драке пятеро мужчин напали на одного. Скандал разгорелся из-за неправильной парковки. Источник отметил, что двое мужчин хотели починить бензопилу, позвонили директору, договорились и приехали на Черепанова, пишет Е1.
Прибывшему на место руководителю не понравилось, как припаркована машина людей с бензопилой. Она мешала проезду. Тогда и начался конфликт, в ходе которого, как утверждает источник, начальник кинул ключом в лицо одному из мужчин, после чего он забежал в мастерскую. Мужчины рванули за ним.
Находясь в мастерской руководитель выстрелил из строительного пистолета в голову одному из мужчин. Все разбежались, но вскоре вернулись. Их было пятеро. Под горячую руку попал и работник мастерской.
Итогом стал сломанный нос сотрудника, а хозяину бензопилы прострелили голову. Руководитель же просто получил испуг.
Напомним, что драка произошла 10 апреля. Она попала на видео.