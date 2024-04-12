Презентация проекта «Потенциал страны. Карьера» Фонда Росконгресс состоится на ПМЭФ

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
По словам Александра Стуглева, председателя правления и директора Фонда «Росконгресс», участие в проекте «Потенциал страны. Карьера» дает компаниям уникальную возможность представить свои программы по набору персонала и профессиональному росту, а также обсудить актуальные тенденции и проблемы в сфере занятости, способствуя формированию кадрового потенциала страны. Об этом информирует 56orb.
Этот проект, по мнению Стуглева, органично дополнит новый формат молодежного дня на ПМЭФ, который нацелен на создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодых участников. Директор фонда также выражает уверенность в том, что подобная инициатива сыграет важную роль в формировании резерва талантливых специалистов для ведущих компаний страны, деятельность которых охватывает различные секторы экономики.
Кроме того, в рамках ПМЭФ планируется проведение Международного молодежного экономического форума, который приглашает молодых студентов, руководителей, предпринимателей, аспирантов и ученых. Это событие полностью посвящено молодежи и заполнит всю площадку форума.
Проект «Потенциал страны. Карьера» представляет собой технологичную ярмарку вакансий, на которой будут представлены лучшие возможности для карьерного роста от компаний — участниц форума. Он призван помочь студентам и молодым специалистам без опыта работы, включая людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, найти подходящие стажировки, обучающие программы и вакансии через единый чат-бот, который будет доступен как в онлайн-режиме, так и на полях форума.
С начала 2020 года Фонд Росконгресс активно работает над созданием и реализацией разнообразных социальных и образовательных инициатив, имеющих целью поддержку молодого поколения на всех этапах развития. Все эти проекты объединяет общая цель — развитие кадрового потенциала страны. Особое внимание уделяется школьникам, студентам и молодым специалистам по всей стране, находящимся в трудной жизненной ситуации или столкнувшимся с трудностями в обучении и трудоустройстве, включая людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Роль информационного партнера ПМЭФ выполняет медиахолдинг 1MI.