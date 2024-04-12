Презентация проекта «Потенциал страны. Карьера» Фонда Росконгресс состоится на ПМЭФ

Проект «Потенциал страны. Карьера» представляет собой технологичную ярмарку вакансий, на которой будут представлены лучшие возможности для карьерного роста от компаний — участниц форума. Он призван помочь студентам и молодым специалистам без опыта работы, включая людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, найти подходящие стажировки, обучающие программы и вакансии через единый чат-бот, который будет доступен как в онлайн-режиме, так и на полях форума.