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Приставы ищут 45-летнего жителя Нижнего Тагила за долг перед детьми в 1,8 миллиона

Приставы ищут 45-летнего жителя Нижнего Тагила за долг перед детьми в 1,8 миллиона

12 апреля 2024, 09:32
Фото: ФССП Свердловской области
В Нижнем Тагиле разыскивается 45-летний Геннадий Синицын, который задолжал по алиментам своим детям 1,8 млн рублей. У него есть 20-летний сын и семилетняя дочь.

Известно, что по месту регистрации мужчина не проживает. От исполнения своего долга по алиментам он уклоняется. Поэтому его объявили в розыск, сообщили в региональном ФССП.

Отмечается, что он может находиться в Екатеринбурге. Всех тех, кто знает что-то о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом приставам.

Ранее сообщалось, что у жителя Екатеринбурга забрали автомобиль из-за 119 неоплаченных штрафов. Его долг — 129 тысяч.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Долг#Дочь#Приставы#Алименты#ФССП#18+#Екатеринбург
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