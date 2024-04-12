Приставы ищут 45-летнего жителя Нижнего Тагила за долг перед детьми в 1,8 миллиона

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Известно, что по месту регистрации мужчина не проживает. От исполнения своего долга по алиментам он уклоняется. Поэтому его объявили в розыск, сообщили в региональном ФССП.
Отмечается, что он может находиться в Екатеринбурге. Всех тех, кто знает что-то о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом приставам.
Ранее сообщалось, что у жителя Екатеринбурга забрали автомобиль из-за 119 неоплаченных штрафов. Его долг — 129 тысяч.