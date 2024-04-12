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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Нижнем Тагиле пара делала закладки в подъезде жилого дома

Прямо под камерами: закладчики орудовали в подъезде на Вагонке в Нижнем Тагиле

12 апреля 2024, 08:14
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пара делала закладки в подъезде жилого дома

Жители дома №7 по улице Бобкова пожаловались на пару, которая делает закладки. Мужчина и женщина в одном из подъездов попались на камеры видеонаблюдения.

Это происходило в 15:10 часов 2 апреля. Мужчина и женщина появились на видеозаписи несколько раз. Они зашли в подъезд, осмотрелись на лестничной площадке первого этажа. Мужчина спрятал маленький пакетик за облицовку двери, сделал фото, и они уехали на лифте.

Через несколько минут они вернулись уже пешком, спустившись вниз по лестнице. После этого ненадолго вышли к входной двери подъезда, вернулись обратно и в этот момент стали обращать внимание на видеокамеры.

Фото: tagilcity.ru

Далее мужчина достал закладку из двери. На записи с камер видно, как в какой-то момент маленький белый пакетик падает на пол, девушка подходит и подбирает его, и пара удаляется из подъезда дома по улице Бобкова. В общей сложности они находились там около 10 минут.

Все скинули в наркоотдел, кто за ними бегает, — рассказал редакции TagilCity.ru местный житель.

Видео было передано в отдел полиции. Редакция TagilCity.ru запросила комментарий в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское» по данному факту.

В 2023 году в Нижнем Тагиле задержан 121 закладчик и изъято 14 кг наркотиков
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Напомним, что за 2023 год количество преступлений, связанных с распространением наркотиков, выросло на 15%. У закладчиков было изъято 14,2 килограмма наркотических средств, что превышает объемы 2022 года. 121 закладчик попался полиции в Нижнем Тагиле.

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