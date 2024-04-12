Прямо под камерами: закладчики орудовали в подъезде на Вагонке в Нижнем Тагиле

Далее мужчина достал закладку из двери. На записи с камер видно, как в какой-то момент маленький белый пакетик падает на пол, девушка подходит и подбирает его, и пара удаляется из подъезда дома по улице Бобкова. В общей сложности они находились там около 10 минут.