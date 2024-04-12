Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли в другой зал

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Перенос на другую концертную площадку состоится из-за технических причин. Новый зал находится на части «Екатеринбург-Экспо».
Концерты пройдут с 8 по 9 июня, сообщили организаторы. В качестве почетных гостей выступят коллективы «Ария», Lumen, «Парк Горького», RadioTapok, «Браво», «Северный флот» и другие музыкальные группы.
Ровно год назад данное мероприятие состоялось в «Екатеринбург арене». Для зрителей выступали Гарик Сукачев, группы «Кипелов».
Ранее сообщалось, что тагильский театр мод GOtiKA завоевал 11 медалей Национального конкурса в Москве.