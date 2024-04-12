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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:11

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли в другой зал

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли в другой зал

12 апреля 2024, 13:09
Фото: 1MI
Рок-фестиваль «Кардиограмма» перенесли из «Екатеринбург Арены» в «МТС Live Холл». Концертная программа продлится два дня.

Перенос на другую концертную площадку состоится из-за технических причин. Новый зал находится на части «Екатеринбург-Экспо».

Концерты пройдут с 8 по 9 июня, сообщили организаторы. В качестве почетных гостей выступят коллективы «Ария», Lumen, «Парк Горького», RadioTapok, «Браво», «Северный флот» и другие музыкальные группы.

Ровно год назад данное мероприятие состоялось в «Екатеринбург арене». Для зрителей выступали Гарик Сукачев, группы «Кипелов».

Ранее сообщалось, что тагильский театр мод GOtiKA завоевал 11 медалей Национального конкурса в Москве.

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#Дарья Сорокина#Общество#Фестиваль#Свердловская область#Екатеринбург Арена#Музыка#Концерт#Кардиограмма#Ария#Екатеринбург#Парк Горького#Рок-фестиваль
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