Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды

Он также сообщил, что количество аварий на городских системах водопровода и канализации снижается, это говорит о работе ответственных служб. Если в 2019 году на водопроводе было 553 аварии, то в 2023 году — 422. В системах канализации это количество снизилось с 10009 (2019 год) до 6827 аварий за 2023 год.