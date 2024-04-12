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Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества питьевой воды в Нижнем Тагиле

Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды

12 апреля 2024, 04:55
Фото: tagilcity.ru

Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества питьевой воды в Нижнем Тагиле

Ведомство пришло к выводу, что за последние пять лет качество воды в Нижнем Тагиле ухудшилось, то есть количество неудовлетворительных проб возросло. О ситуации сообщил главный санитарный врач Нижнего Тагила, начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин.

В докладе Юрий Бармин отметил, что качество питьевого водоснабжения является приоритетной проблемой санитарно-эпидемиологической обстановки в Нижнем Тагиле.

По его данным, негативный показатель — удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из водопровода по микробиологическим показателям — с 2019 года возрос с 1,8% до 6,1%. Эта тенденция наблюдается в течение последних пяти лет.

Фото: tagilcity.ru
Мы надеемся, что в ближайшее время построят станцию водоподготовки «Южная», поменяются сети и проблемы с водой будут забыты, — заявил санитарный врач.

Он также сообщил, что количество аварий на городских системах водопровода и канализации снижается, это говорит о работе ответственных служб. Если в 2019 году на водопроводе было 553 аварии, то в 2023 году — 422. В системах канализации это количество снизилось с 10009 (2019 год) до 6827 аварий за 2023 год.

Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле
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Всего в регионе насчитывается почти 1300 источников водоснабжения — централизованного питьевого и хозяйственно-бытового. По данным регионального Роспотребнадзора, более 10% проб воды для питья не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям, 0,5% — по паразитологическим, 3% — по микробиологическим и еще 2,1% — по радиологическим.

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