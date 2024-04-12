Ученик воткнул ручку в бедро школьнику в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
У конфликтующих разница в возрасте один год, пишет «Урал Мэш». Отмечается, что мальчики не ладят уже несколько лет. После очередной ссоры произошел этот инцидент. Скандал вспыхнул после того, как один потоптался в ногах у другого.
Предварительно известно, что у пострадавшего повреждена артерия. Кровотечение остановила школьная медсестра. После мальчика госпитализировали. Сотрудники полиции организовали проверку.
Ранее сообщалось, что мальчика в Ирбите насмерть придавило бетонным блоком.