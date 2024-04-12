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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 09:24

Ученик воткнул ручку в бедро школьнику в Екатеринбурге

Ученик воткнул ручку в бедро школьнику в Екатеринбурге

12 апреля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Ученик 10 класса воткнул в бедро другому подростку ручку. Это произошло в школе №151 Екатеринбурга.

У конфликтующих разница в возрасте один год, пишет «Урал Мэш». Отмечается, что мальчики не ладят уже несколько лет. После очередной ссоры произошел этот инцидент. Скандал вспыхнул после того, как один потоптался в ногах у другого.

Предварительно известно, что у пострадавшего повреждена артерия. Кровотечение остановила школьная медсестра. После мальчика госпитализировали. Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее сообщалось, что мальчика в Ирбите насмерть придавило бетонным блоком.

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