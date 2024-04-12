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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

В Нижнем Тагиле подростки разбили окна в нежилом помещении дома

Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей

12 апреля 2024, 04:36
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле подростки разбили окна в нежилом помещении дома

Подростки разбили стекла в бывшем помещении санэпидемстанции на улице Гвардейской, 39. Они пробрались внутрь, открыли несколько окон и оставили включенным свет, рассказала TagilCity.ru местная жительница.
Сидела дома, услышала звон стекла. Сразу поняла, что это внизу под окнами дети разбили что-то. Они уже не в первый раз это делают. Средь бела дня взяли какое-то ведро из-под краски и бросили в окно, — пояснила TagilCity.ru София, местная жительница.

Она рассказала, что сразу вышла на балкон, но никого не увидела, но голоса были слышны внутри здания на первом этаже. А потом все утихло. Девушка вызвала полицию.

Фото: tagilcity.ru

Всего, по ее словам, было разбито 4 стекла. Еще несколько окон остались открытыми.

Прибывшие правоохранители приняли объяснения и заявили, что с самим помещением сделать ничего не могут.

Сказали обращаться в управляющую компанию, чтобы они заколачивали окна или решетки ставили на окна. Но, в любом случае, просили о любых правонарушениях сообщать в полицию. Соседка сказала, что видела этих мальчиков. Сказала, что было пять пацанов. Они убежали, — рассказала София.
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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Подростки#18+#Екатеринбург#Хулиганы
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