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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Студент из Екатеринбурга взял кредиты на 328 тысяч и перевел деньги мошенникам

Студент из Екатеринбурга взял кредиты на 328 тысяч и перевел деньги мошенникам

12 апреля 2024, 09:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге студент УрФУ взял кредиты на 328 тысяч, и все средства перевел телефонным аферистам.

Пострадавшему 22 года, пишет Ура.ру. Известно, что юноше позвонил незнакомец, который сказал, что он представитель мобильного оператора. Далее он попросил студента сообщить ему паспортные данные.

Затем с юношей созванивался «представитель Госуслуг». Звонил ему и «сотрудник Центробанка». Молодой человек, находясь под давлением этих людей, взял кредиты и отдал все средства им.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители отметили, что сотрудники Центробанка никогда сами не звонят россиянам.

Ранее сообщалось, что декоратор из Екатеринбурга «инвестировала» в аферистов 7 миллионов.

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