Студент из Екатеринбурга взял кредиты на 328 тысяч и перевел деньги мошенникам

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Пострадавшему 22 года, пишет Ура.ру. Известно, что юноше позвонил незнакомец, который сказал, что он представитель мобильного оператора. Далее он попросил студента сообщить ему паспортные данные.
Затем с юношей созванивался «представитель Госуслуг». Звонил ему и «сотрудник Центробанка». Молодой человек, находясь под давлением этих людей, взял кредиты и отдал все средства им.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители отметили, что сотрудники Центробанка никогда сами не звонят россиянам.
Ранее сообщалось, что декоратор из Екатеринбурга «инвестировала» в аферистов 7 миллионов.