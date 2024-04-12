Свердловским рыбакам запретили ловить рыбу из-за нереста

В течение месяца, с 15 мая по 15 июня, запрет на ловлю действует на озерах Шарташ, Чусовское и Дикое, на водохранилищах Артинском, Нижне-Сергинском, Режевском и других. Штрафы для нарушителей будут очень большими — от 300 тысяч до миллиона рублей. К злостным нарушителям может быть применено и уголовное наказание: браконьеры могут лишиться свободы на пять лет. Инспекторы Росрыболовства будут работать в связке с полицией. Проверять будут не только водоемы, но и популярные места продажи рыбы.