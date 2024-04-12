Свердловским рыбакам запретили ловить рыбу из-за нереста

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
На Среднем Урале плотва, щуки, караси и окуни будут в безопасности почти два месяца, с апреля по июнь. Это период активного нереста рыбы, и ее вылов в ряде водоемов региона полностью запрещен, сообщает отдел рыбоохраны по Свердловской области.
Сроки нереста различаются в разных водоемах. Так, почти на два месяца, с 25 апреля по 15 июня, рыбачить нельзя Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Нижне-Тагильском, Леневском, Невьянском, Верхне- и Нижне-Выйском водохранилищах и ряде других водных объектов.
В течение месяца, с 15 мая по 15 июня, запрет на ловлю действует на озерах Шарташ, Чусовское и Дикое, на водохранилищах Артинском, Нижне-Сергинском, Режевском и других. Штрафы для нарушителей будут очень большими — от 300 тысяч до миллиона рублей. К злостным нарушителям может быть применено и уголовное наказание: браконьеры могут лишиться свободы на пять лет. Инспекторы Росрыболовства будут работать в связке с полицией. Проверять будут не только водоемы, но и популярные места продажи рыбы.
Впрочем, речь идет только о браконьерских методах. Рыбачить с берега с обычной удочкой можно, однако общий дневной вес улова не должен превышать пяти килограммов. Кроме того, рыбакам нельзя выезжать на лодках на середину реки и даже заходить в водоем в специальном забродном костюме. При необходимости переехать на другое место по воде рыбак должен сложить убрать инвентарь в лодку и не использовать его.
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