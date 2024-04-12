tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Свердловской области запретили ловить рыбу

Свердловским рыбакам запретили ловить рыбу из-за нереста

12 апреля 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области запретили ловить рыбу

Вступает в силу полный запрет на вылов рыбы в Свердловской области. Нарушившие правило рыбаки могут подвергнуться уголовному преследованию.

На Среднем Урале плотва, щуки, караси и окуни будут в безопасности почти два месяца, с апреля по июнь. Это период активного нереста рыбы, и ее вылов в ряде водоемов региона полностью запрещен, сообщает отдел рыбоохраны по Свердловской области.

Сроки нереста различаются в разных водоемах. Так, почти на два месяца, с 25 апреля по 15 июня, рыбачить нельзя Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Нижне-Тагильском, Леневском, Невьянском, Верхне- и Нижне-Выйском водохранилищах и ряде других водных объектов.

В течение месяца, с 15 мая по 15 июня, запрет на ловлю действует на озерах Шарташ, Чусовское и Дикое, на водохранилищах Артинском, Нижне-Сергинском, Режевском и других. Штрафы для нарушителей будут очень большими — от 300 тысяч до миллиона рублей. К злостным нарушителям может быть применено и уголовное наказание: браконьеры могут лишиться свободы на пять лет. Инспекторы Росрыболовства будут работать в связке с полицией. Проверять будут не только водоемы, но и популярные места продажи рыбы.

Рыбалка в Свердловской области: самые клевые места
Узнать подробнее

Впрочем, речь идет только о браконьерских методах. Рыбачить с берега с обычной удочкой можно, однако общий дневной вес улова не должен превышать пяти килограммов. Кроме того, рыбакам нельзя выезжать на лодках на середину реки и даже заходить в водоем в специальном забродном костюме. При необходимости переехать на другое место по воде рыбак должен сложить убрать инвентарь в лодку и не использовать его.

В Екатеринбурге девушки в купальниках вышли на лед, чтобы предупредить рыбаков об опасности.


#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Рыбалка#Запрет#Рыбак#Природа#Рыба#Штрафы#Екатеринбург
Подпишитесь
Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
Сегодня, 08:07
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Сегодня, 04:36
Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Сегодня, 04:55
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Вчера, 09:31
Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:27
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:14
"