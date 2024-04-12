Свердловский суд взыскал с ревнивца расходы на адвоката его соперника

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Ссора у них произошла из-за женщины. Известно, что Игорь встретил на остановке Ольгу, в которую был влюблен. Он стал говорить с ней о его чувствах. Вскоре к беседе присоединился парень девушки Ярослав. Начался конфликт.
Итогом беседы стал перелом ноги у Игоря, который он получил либо от удара Ярослава, либо от падения во время драки. Предполагаемый злоумышленник утверждает, что Игорь просто упал, сообщает Свердловский облсуд.
Мужчину прооперировали. Через несколько месяцев Игорь потребовал от Ярослава выплатить ему ущерб, но безуспешно, а полиция отказала в возбуждении дела. Тогда пострадавший пошел в суд.
Там он запрашивал от соперника 429 тысяч. Суд удовлетворил часть иска, постановив взыскать с Ярослава 150 тысяч и расходы на юридические услуги — 25 тысяч.
Оппонент решил обжаловать решение. В результате решение было пересмотрено. Теперь сам пострадавший Игорь должен выплатить своему оппоненту 20 тысяч, чтобы восполнить его траты на юриста.
Напомним, что ранее лагерь обязали заплатить порядка 800 тысяч за травмированного ребенка.