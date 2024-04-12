Светофоры временно не работают на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Так, дорожные объекты временно отключены на Октябрьском проспекте, 28, Уральском проспекте 79 и 75 около ТЦ «Лента», а также возле ФОК «Президентский», рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Светофоры временно перестали работать в данном районе из-за запланированного отключения электричества. Светофоры должны снова заработать ориентировочно в 12:00.
Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких дней не работали светофоры на ГГМ из-за отключения электричества.