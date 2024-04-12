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Светофоры временно не работают на ГГМ в Нижнем Тагиле

Светофоры временно не работают на ГГМ в Нижнем Тагиле

12 апреля 2024, 06:15
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно отключили светофоры в районе Гальянки 12 апреля 2024 года.

Так, дорожные объекты временно отключены на Октябрьском проспекте, 28, Уральском проспекте 79 и 75 около ТЦ «Лента», а также возле ФОК «Президентский», рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Светофоры временно перестали работать в данном районе из-за запланированного отключения электричества. Светофоры должны снова заработать ориентировочно в 12:00.

Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких дней не работали светофоры на ГГМ из-за отключения электричества.

Светофор на улице Кулибина в Нижнем Тагиле временно перестанет работать
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Ггм#Светофоры#Гальянка#Отключение#Екатеринбург#Инцидент#ЦОДД#Отключение электроэнергии
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