Тагильчанин побывал на первом пуске ракеты-носителя «Ангара — А5» в Амурской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:15
Ракета взлетела в полдень по Москве. На историческом событии присутствовал депутат Гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Скоропупов. Он рассказал, что запуск сопровождали представители предприятия. Все системы комплекса были изготовлены на «Уралкриомаше» и во время запуска они сработали в штатном режиме.
Этот пуск — результат высокого профессионализма всего коллектива! Исторический день для страны! — сказал Дмитрий Скоропупов.
Известно, что «Уралкриомаш» изготовил для Ангары три системы: заправки жидким кислородом, а также нафтилом и систему подачи воды.
Отмечается, что первый пуск был намечен на 9 апреля, однако его отменили за две минуты до пуска. Была дана команда «Отбой. Подготовиться к стоянке».
Тогда же гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что старт перенесли из-за неполадки в системе наддува бака. Перенесли старт на сутки, однако 10 апреля ракета тоже не взлетела. Все из-за неполадки в системе двигателя. Обозначили перенос еще на 24 часа.
И уже 11 апреля запуск состоялся. Отмечается, что «Ангара-А5» — не первая ракета РФ, в рабочем режиме остается «Протон». Он может стартовать с космодрома в Казахстане.
Напомним, что ранее на Свердловскую область упали части ракеты «Союз».