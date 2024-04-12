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Тагильчанин побывал на первом пуске ракеты-носителя «Ангара — А5» в Амурской области

Тагильчанин побывал на первом пуске ракеты-носителя «Ангара — А5» в Амурской области

12 апреля 2024, 07:13
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Дмитрия Скоропупова
С космодрома «Восточный» в Амурской области 11 апреля состоялся первый пуск ракеты «Ангара — А5» с разгонным блоком «Орион».

Ракета взлетела в полдень по Москве. На историческом событии присутствовал депутат Гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Скоропупов. Он рассказал, что запуск сопровождали представители предприятия. Все системы комплекса были изготовлены на «Уралкриомаше» и во время запуска они сработали в штатном режиме.

Этот пуск — результат высокого профессионализма всего коллектива! Исторический день для страны! — сказал Дмитрий Скоропупов.
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Дмитрия Скоропупова

Известно, что «Уралкриомаш» изготовил для Ангары три системы: заправки жидким кислородом, а также нафтилом и систему подачи воды.

Отмечается, что первый пуск был намечен на 9 апреля, однако его отменили за две минуты до пуска. Была дана команда «Отбой. Подготовиться к стоянке».

Тогда же гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что старт перенесли из-за неполадки в системе наддува бака. Перенесли старт на сутки, однако 10 апреля ракета тоже не взлетела. Все из-за неполадки в системе двигателя. Обозначили перенос еще на 24 часа.

И уже 11 апреля запуск состоялся. Отмечается, что «Ангара-А5» — не первая ракета РФ, в рабочем режиме остается «Протон». Он может стартовать с космодрома в Казахстане.

Напомним, что ранее на Свердловскую область упали части ракеты «Союз».

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