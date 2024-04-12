Тагильчанин побывал на первом пуске ракеты-носителя «Ангара — А5» в Амурской области

Ракета взлетела в полдень по Москве. На историческом событии присутствовал депутат Гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Скоропупов. Он рассказал, что запуск сопровождали представители предприятия. Все системы комплекса были изготовлены на «Уралкриомаше» и во время запуска они сработали в штатном режиме.