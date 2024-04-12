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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль выступит в Екатеринбурге перед студентами УрФУ

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии выступит перед студентами в Екатеринбурге

12 апреля 2024, 13:09
Фото: kremlin.ru

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль выступит в Екатеринбурге перед студентами УрФУ

Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Владимир Путин, приедет в Екатеринбург и проведет семинар для студентов УрФУ.

Госпожа Карен Кнайсль, которая в настоящее время живет в Рязанской области России, приедет в столицу Среднего Урала и проведет со студентами семинар об отношениях России с африканскими и азиатскими странами в сфере торговли нефтью, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

Кроме того, экс-канцлер Австрии расскажет студентам об изменении глобальной структуры энергоснабжения в России.

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Напомним, что Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 году. Она дружила с Владимиром Путиным и даже пригласила его на свою свадьбу, где станцевала с российским президентом медленный танец. После завершения политической карьеры Кнайсль начала получать в свой адрес много угроз из-за особых отношений с лидером России. В 2020 году Карен решила переехать из Австрии сначала во Францию, затем в Ливан, а потом и в Россию. Здесь она в настоящее время руководит центром G.O.R.K.I в Санкт-Петербурге.

В марте 2023 года в Екатеринбурге был арестован американец Эван Гершкович, которого обвинили в шпионаже.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Лекция#Австрия#Мид#Екатеринбург#Уральский федеральный университет
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