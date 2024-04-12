Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии выступит перед студентами в Екатеринбурге

Напомним, что Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 году. Она дружила с Владимиром Путиным и даже пригласила его на свою свадьбу, где станцевала с российским президентом медленный танец. После завершения политической карьеры Кнайсль начала получать в свой адрес много угроз из-за особых отношений с лидером России. В 2020 году Карен решила переехать из Австрии сначала во Францию, затем в Ливан, а потом и в Россию. Здесь она в настоящее время руководит центром G.O.R.K.I в Санкт-Петербурге.