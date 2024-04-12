Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Госпожа Карен Кнайсль, которая в настоящее время живет в Рязанской области России, приедет в столицу Среднего Урала и проведет со студентами семинар об отношениях России с африканскими и азиатскими странами в сфере торговли нефтью, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УрФУ.
Кроме того, экс-канцлер Австрии расскажет студентам об изменении глобальной структуры энергоснабжения в России.
Напомним, что Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 году. Она дружила с Владимиром Путиным и даже пригласила его на свою свадьбу, где станцевала с российским президентом медленный танец. После завершения политической карьеры Кнайсль начала получать в свой адрес много угроз из-за особых отношений с лидером России. В 2020 году Карен решила переехать из Австрии сначала во Францию, затем в Ливан, а потом и в Россию. Здесь она в настоящее время руководит центром G.O.R.K.I в Санкт-Петербурге.
В марте 2023 года в Екатеринбурге был арестован американец Эван Гершкович, которого обвинили в шпионаже.