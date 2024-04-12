Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом

Тем не менее в марте не обошлось без экологических прецедентов. 26 марта на TagilCity.ru вышел материал о том, что два дня жители Красного Камня дышали сероводородом. Текст был основан на отчете УГМС за выходные — 23 и 24 марта. Однако позже эта информация была удалена и заменена на нулевые результаты. Как пояснили редакции в УГМС, в газоанализаторе обнаружили технические неполадки.