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В Нижнем Тагиле формальдегид трижды превышал ПДК в марте

Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом

12 апреля 2024, 11:19
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле формальдегид трижды превышал ПДК в марте

Вспоминаем, чем дышали жители Нижнего Тагила в марте 2024 года. Все о результатах замеров на постах УГМС и газоанализатором — в материале TagilCity.ru.

Согласно официальным данным, которые публикует «Уральское УГМС» на официальном сайте, в Нижнем Тагиле в марте было превышение формальдегида. Несоответствие нормативам фиксировалось три раза — 4, 6 и 26 марта. В остальные дни результаты замеров — нулевые. Все три раза уловил стационарный пост на Сухоложском поселке.

Тем не менее в марте не обошлось без экологических прецедентов. 26 марта на TagilCity.ru вышел материал о том, что два дня жители Красного Камня дышали сероводородом. Текст был основан на отчете УГМС за выходные — 23 и 24 марта. Однако позже эта информация была удалена и заменена на нулевые результаты. Как пояснили редакции в УГМС, в газоанализаторе обнаружили технические неполадки.

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Что касается данных, получаемых редакцией TagilCity.ru на вокзале, то в рамках ежедневных измерений качества воздуха при помощи прибора «Геолан-1П» превышения веществ-загрязнителей также не фиксировались.

Напомним, в феврале ситуация с выбросами была не столь позитивная. Ровно половину месяца жители города дышали вредными веществами, которые неоднократно ловили приборы.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Выбросы#УГМС#Екатеринбург#Уральский УГМС
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