Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Согласно официальным данным, которые публикует «Уральское УГМС» на официальном сайте, в Нижнем Тагиле в марте было превышение формальдегида. Несоответствие нормативам фиксировалось три раза — 4, 6 и 26 марта. В остальные дни результаты замеров — нулевые. Все три раза уловил стационарный пост на Сухоложском поселке.
Тем не менее в марте не обошлось без экологических прецедентов. 26 марта на TagilCity.ru вышел материал о том, что два дня жители Красного Камня дышали сероводородом. Текст был основан на отчете УГМС за выходные — 23 и 24 марта. Однако позже эта информация была удалена и заменена на нулевые результаты. Как пояснили редакции в УГМС, в газоанализаторе обнаружили технические неполадки.
Что касается данных, получаемых редакцией TagilCity.ru на вокзале, то в рамках ежедневных измерений качества воздуха при помощи прибора «Геолан-1П» превышения веществ-загрязнителей также не фиксировались.
Напомним, в феврале ситуация с выбросами была не столь позитивная. Ровно половину месяца жители города дышали вредными веществами, которые неоднократно ловили приборы.