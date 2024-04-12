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На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с грузовиком погибла пожилая женщина

В ДТП с фурой на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

12 апреля 2024, 08:51
Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с грузовиком погибла пожилая женщина

Смертельная авария на трассе Екатеринбург — Тюмень предварительно произошла по вине водителя грузовой машины, который не соблюдал дистанцию.

Авария, в которой погибла пенсионерка, случилась в пятницу, 12 апреля, на 161 км автотрассы, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Как установили дознаватели, фура Fredliner под управлением мужчины 1984 года рождения при движении в сторону Тюмени столкнулась с Renault Logan. Легковой автомобиль двигался в ту же стороны. Вероятно, водитель грузовика не выдержал дистанцию.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В результате столкновения серьезно пострадала, а затем и скончалась до приезда медиков женщина 1957 года рождения, пассажирка легкового авто. Управлял иномаркой мужчина 1978 года рождения.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Пермском крае при столкновении с фурой погиб пенсионер на Lada.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Столкновение#Иномарка#Грузовик#Гибель человека#18+#Екатеринбург
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