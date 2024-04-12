В ДТП с фурой на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

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Авария, в которой погибла пенсионерка, случилась в пятницу, 12 апреля, на 161 км автотрассы, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Как установили дознаватели, фура Fredliner под управлением мужчины 1984 года рождения при движении в сторону Тюмени столкнулась с Renault Logan. Легковой автомобиль двигался в ту же стороны. Вероятно, водитель грузовика не выдержал дистанцию.
В результате столкновения серьезно пострадала, а затем и скончалась до приезда медиков женщина 1957 года рождения, пассажирка легкового авто. Управлял иномаркой мужчина 1978 года рождения.
Другие обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Пермском крае при столкновении с фурой погиб пенсионер на Lada.