В Екатеринбурге на улице Проезжей обнаружили тело мужчины

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В столице Среднего Урала продолжают находить на улице трупы людей. Новое тело обнаружено на улице Проезжей, пишет телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
На место выехала скорая помощь. Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.
Напомним, что на прошлой неделе женский труп без следов насильственной смерти нашли на улице Декабристов. А несколькими днями ранее в Университетском переулке нашли застреленного бизнесмена-застройщика Владимира Михеева.
Ранее в Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего Владислава Корчемкина.