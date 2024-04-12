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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

На улице Проезжей в Екатеринбурге нашли тело мужчины

В Екатеринбурге на улице Проезжей обнаружили тело мужчины

12 апреля 2024, 10:03
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

На улице Проезжей в Екатеринбурге нашли тело мужчины

В Екатеринбурге продолжают находить тела на улице. Тело мужчины обнаружено на улице Проезжей.

В столице Среднего Урала продолжают находить на улице трупы людей. Новое тело обнаружено на улице Проезжей, пишет телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

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На место выехала скорая помощь. Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, что на прошлой неделе женский труп без следов насильственной смерти нашли на улице Декабристов. А несколькими днями ранее в Университетском переулке нашли застреленного бизнесмена-застройщика Владимира Михеева.

Ранее в Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего Владислава Корчемкина.

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