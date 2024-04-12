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В Екатеринбурге снимают фильм о Павле Бажове по воспоминаниям его дочери

В Екатеринбурге снимают фильм о Павле Бажове по воспоминаниям его дочери

12 апреля 2024, 07:02
Фото: «КП-Екатеринбург»
В культурном центре «Дом Маклецкого» в Екатеринбурге снимается художественный фильм «Бажов. Одолженное время» об уральском писателе Павле Бажове. Сценарий основан на воспоминаниях его дочери Ариадны Бажовой.

Режиссером и сценаристом фильма стал Андрей Ким. Съемки начались осенью 2023 года. Некоторые сцены были сняты в доме Павла Бажова, некоторые в школе XIX века в поселке Мугай, Ирбите и Сысерти, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам руководителя фонда «Бажов» Сергея Полыганова, сперва Ариадне не понравился сценарий фильма, в котором писателю приходит повестка из НКВД, после чего он на протяжении года был в изоляции без работы.

Ариадна вносила корректировки в сценарий, давала советы режиссеру, к которым он прислушивался. На роли героев фильма искали «незаезженных» актеров.

Роль самого Бажова исполняет актер Леонид Платонов, раньше игравший в «Коляда-театре». Как рассказал Платонов, эта роль сложная.

Премьера фильма запланировала на декабрь 2024 года.

Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле прошла премьера короткометражного фильма «Мы идем искать», который сняла ШКИТ.

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