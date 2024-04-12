В Екатеринбурге снимают фильм о Павле Бажове по воспоминаниям его дочери

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Режиссером и сценаристом фильма стал Андрей Ким. Съемки начались осенью 2023 года. Некоторые сцены были сняты в доме Павла Бажова, некоторые в школе XIX века в поселке Мугай, Ирбите и Сысерти, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам руководителя фонда «Бажов» Сергея Полыганова, сперва Ариадне не понравился сценарий фильма, в котором писателю приходит повестка из НКВД, после чего он на протяжении года был в изоляции без работы.
Ариадна вносила корректировки в сценарий, давала советы режиссеру, к которым он прислушивался. На роли героев фильма искали «незаезженных» актеров.
Роль самого Бажова исполняет актер Леонид Платонов, раньше игравший в «Коляда-театре». Как рассказал Платонов, эта роль сложная.
Премьера фильма запланировала на декабрь 2024 года.
Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле прошла премьера короткометражного фильма «Мы идем искать», который сняла ШКИТ.