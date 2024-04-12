В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после суицида 12-летнего подростка

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Уголовное дело о доведении до самоубийства будут расследовать в СК после смерти 12-летнего ребенка в столице Среднего Урала, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Причины, которые толкнули ребенка на самоубийство, пока не понятны: ранее он не высказывал подобных склонностей. Не оставил погибший мальчик и предсмертной записки.
Напомним, что в день смерти мальчика у его матери случился нервный срыв. Ни она, ни отец ребенка не смогли пообщаться с полицейскими. С правоохранителями общался дедушка. Он же сообщил журналистам, что у внука были проблемы со сверстниками в школе.
Эту версию также подтвердил источник Ura.ru: по словам спикера, в день гибели подросток подрался в школе, из-за этого его родителей вызвали к директору.
Самоубийством подростка в Екатеринбурге лично занимался шеф местной полиции Максим Метелица.