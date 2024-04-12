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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

СК возбудил уголовное дело из-за смерти 12-летнего мальчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после суицида 12-летнего подростка

12 апреля 2024, 11:04
Фото: 1MI

СК возбудил уголовное дело из-за смерти 12-летнего мальчика в Екатеринбурге

Следственный комитет будет расследовать обстоятельства смерти мальчика, чье тело 11 апреля нашли под окнами дома на улице Новгородцевой.

Уголовное дело о доведении до самоубийства будут расследовать в СК после смерти 12-летнего ребенка в столице Среднего Урала, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Труп подростка обнаружен под окнами дома в Екатеринбурге
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Причины, которые толкнули ребенка на самоубийство, пока не понятны: ранее он не высказывал подобных склонностей. Не оставил погибший мальчик и предсмертной записки.

Напомним, что в день смерти мальчика у его матери случился нервный срыв. Ни она, ни отец ребенка не смогли пообщаться с полицейскими. С правоохранителями общался дедушка. Он же сообщил журналистам, что у внука были проблемы со сверстниками в школе.

У матери погибшего в Екатеринбурге подростка случился эмоциональный срыв
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Эту версию также подтвердил источник Ura.ru: по словам спикера, в день гибели подросток подрался в школе, из-за этого его родителей вызвали к директору.

Самоубийством подростка в Екатеринбурге лично занимался шеф местной полиции Максим Метелица.

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