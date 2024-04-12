В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после суицида 12-летнего подростка

Напомним, что в день смерти мальчика у его матери случился нервный срыв. Ни она, ни отец ребенка не смогли пообщаться с полицейскими. С правоохранителями общался дедушка. Он же сообщил журналистам, что у внука были проблемы со сверстниками в школе.