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Published Сегодня, 10:34

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В Нижнем Тагиле решат вопрос с парковкой на улице Октябрьской Революции

В мэрии Тагила пообещали бизнесу решить вопрос с парковкой на Октябрьской Революции

12 апреля 2024, 10:34
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле решат вопрос с парковкой на улице Октябрьской Революции

После расширения улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле часть парковок перенесут и построят технические переходы.

В мэрии Нижнего Тагила прошло совещание с представителями бизнеса, на котором обсуждались вопросы организации движения на улице Октябрьской Революции после реконструкции. Предпринимателей, в частности, волновал вопрос парковок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Специалисты «Тагилгражданпроекта» встретились с предпринимателями по поручению мэра Владислава Пинаева. Каждая ситуация рассматривалась в отдельности. После расширения проезжей части количество парковочных мест фактически останется прежним, однако организовать место для стоянки автомобилей около каждого магазина невозможно, отметил представитель организации. Тем не менее, выход из положения есть: клиенты смогут оставлять машины у обочин, а через газоны к проезжей части построят технические переходы.

Помимо парковок власти обсудили с бизнес-сообществом и другие вопросы, в том числе освещение ремонтируемой улицы. В дальнейшей предпринимателей также будут приглашать для консультаций по ключевым решениям, связанным с реконструкцией.

Ранее новый подрядчик приступил к ремонту улицы Циолковской.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Бизнес#Нижний Тагил#Парковка#Предприниматели#Мэрия#Ремонт дороги#Екатеринбург
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