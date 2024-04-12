В мэрии Тагила пообещали бизнесу решить вопрос с парковкой на Октябрьской Революции

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В мэрии Нижнего Тагила прошло совещание с представителями бизнеса, на котором обсуждались вопросы организации движения на улице Октябрьской Революции после реконструкции. Предпринимателей, в частности, волновал вопрос парковок, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Специалисты «Тагилгражданпроекта» встретились с предпринимателями по поручению мэра Владислава Пинаева. Каждая ситуация рассматривалась в отдельности. После расширения проезжей части количество парковочных мест фактически останется прежним, однако организовать место для стоянки автомобилей около каждого магазина невозможно, отметил представитель организации. Тем не менее, выход из положения есть: клиенты смогут оставлять машины у обочин, а через газоны к проезжей части построят технические переходы.
Помимо парковок власти обсудили с бизнес-сообществом и другие вопросы, в том числе освещение ремонтируемой улицы. В дальнейшей предпринимателей также будут приглашать для консультаций по ключевым решениям, связанным с реконструкцией.
Ранее новый подрядчик приступил к ремонту улицы Циолковской.