В мэрии Тагила пообещали бизнесу решить вопрос с парковкой на Октябрьской Революции

Специалисты «Тагилгражданпроекта» встретились с предпринимателями по поручению мэра Владислава Пинаева. Каждая ситуация рассматривалась в отдельности. После расширения проезжей части количество парковочных мест фактически останется прежним, однако организовать место для стоянки автомобилей около каждого магазина невозможно, отметил представитель организации. Тем не менее, выход из положения есть: клиенты смогут оставлять машины у обочин, а через газоны к проезжей части построят технические переходы.