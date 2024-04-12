В селе Свердловской области благодаря школьнице развивают агротуризм

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Идея о том, что в село нужно провести туристический маршрут, принадлежит школьнице Ксении Дунаевой. Бизнес поддержал ее задумку, отметили в пресс-службе холдинга «Деловой дом на Архиерейской».
В рамках придуманной девочкой программы туристы смогут посетить ферму, познакомиться с сельхозтехникой, пообщаться с работниками молочного комплекса, почувствовать себя водителем трактора и продегустировать продукцию.
Идея заинтересовала и учеников, и взрослых. На ферме уже побывали 120 посетителей. Для того, чтобы развить этот проект, понадобится несколько лет. Идею внедрят в несколько этапов.
Ранее сообщалось, что в сильнейшую снежную пургу попали туристы из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара. Произошло это около поселка Харп. Всех туристов спасли.