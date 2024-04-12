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Published Сегодня, 13:37

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В селе Свердловской области благодаря школьнице развивают агротуризм

В селе Свердловской области благодаря школьнице развивают агротуризм

12 апреля 2024, 13:37
Фото: 1MI
В селе Сажино Свердловской области после инициативы школьницы активнее стали развивать агротуризм. При этом там недавно была запущена крупная молочно-товарная ферма.

Идея о том, что в село нужно провести туристический маршрут, принадлежит школьнице Ксении Дунаевой. Бизнес поддержал ее задумку, отметили в пресс-службе холдинга «Деловой дом на Архиерейской».

В рамках придуманной девочкой программы туристы смогут посетить ферму, познакомиться с сельхозтехникой, пообщаться с работниками молочного комплекса, почувствовать себя водителем трактора и продегустировать продукцию.

Идея заинтересовала и учеников, и взрослых. На ферме уже побывали 120 посетителей. Для того, чтобы развить этот проект, понадобится несколько лет. Идею внедрят в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что в сильнейшую снежную пургу попали туристы из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара. Произошло это около поселка Харп. Всех туристов спасли.

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#Дарья Сорокина#Свободное время#Свердловская область#Туризм#Село#Школьница#Трактор#Продукция#Туристический маршрут#Ферма#Екатеринбург
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