tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В СИЗО отправлена экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Чернецкого

В СИЗО отправлена экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Чернецкого

12 апреля 2024, 06:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге после обысков в «Клевер Парке» арестована и помещена в СИЗО бывшая невестка экс-мэра города Аркадия Чернецкого.

Задержанная Анастасия была замужем за сыном экс-мэра. Просле обысков было возбуждено дело, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный анонимный источник.

Обыски в «Клевер Парке» состоялись в конце марта. Тогда силовики ворвались в офисный центр и проводили обыски на одном из этажей здания.

Ранее сообщалось, что ппредпогалаемый насильник шваброй, он же хозяин кафе в Новоуральске, останется в СИЗО. Суд отказался смягчить ему меру пресечения. Как полагает следствие, злоумышленник изнасиловал человека шваброй прямо в кафе.

Предполагаемый преступник пытался пронести телефон в СИЗО в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Коуч Аяз Шабутдинов оставлен в СИЗОТелефон и сим-карты спрятал обвиняемый в двойном дне сумки в тагильском СИЗОИз СИЗО вышел Вячеслав Алексеев, которого считают виновным в страшном пожаре в Сосьве
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Арест#СИЗО#18+#Екатеринбург#Бизнес-центр#Обыски#Невестка
Подпишитесь
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Сегодня, 04:36
Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Сегодня, 04:55
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Вчера, 09:31
Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:27
О сексе с 11-летней девочкой в Первоуральске полиция узнала от социального педагога
Вчера, 15:01
"