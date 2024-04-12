В СИЗО отправлена экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Чернецкого

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Задержанная Анастасия была замужем за сыном экс-мэра. Просле обысков было возбуждено дело, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный анонимный источник.
Обыски в «Клевер Парке» состоялись в конце марта. Тогда силовики ворвались в офисный центр и проводили обыски на одном из этажей здания.
Ранее сообщалось, что ппредпогалаемый насильник шваброй, он же хозяин кафе в Новоуральске, останется в СИЗО. Суд отказался смягчить ему меру пресечения. Как полагает следствие, злоумышленник изнасиловал человека шваброй прямо в кафе.