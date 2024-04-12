В СИЗО отправлена экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Чернецкого

Ранее сообщалось, что ппредпогалаемый насильник шваброй, он же хозяин кафе в Новоуральске, останется в СИЗО. Суд отказался смягчить ему меру пресечения. Как полагает следствие, злоумышленник изнасиловал человека шваброй прямо в кафе.