Вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По данным представителей сервиса hh.ru, годом ранее в космонавтику в регионе искали 215 работников. А это в пять раз больше, чем в 2022-м.
В основном, руководство искало обычных инженеров и айтишников. Нужны были и картографы, инженеры, токари, монтажники, а также шлифовщики.
За прошедший год заработок работников сферы космоса осталась примерно такой же, что и ранее. В среднем это 50 тысяч, но в отдельных фирмах такие специалисты могут получать до 180 тысяч.
Ранее сообщалось, что свердловские работодатели любят нанимать на работу подростков. Также в регионе наблюдается дефицит кадров в некоторых сферах.