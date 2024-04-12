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Вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области

Вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области

12 апреля 2024, 08:16
Фото: 1MI
В Свердловской области возросло количество вакансий в сфере космоса. Вакансий в этой сфере стало пятикратно больше.

По данным представителей сервиса hh.ru, годом ранее в космонавтику в регионе искали 215 работников. А это в пять раз больше, чем в 2022-м.

В основном, руководство искало обычных инженеров и айтишников. Нужны были и картографы, инженеры, токари, монтажники, а также шлифовщики.

За прошедший год заработок работников сферы космоса осталась примерно такой же, что и ранее. В среднем это 50 тысяч, но в отдельных фирмах такие специалисты могут получать до 180 тысяч.

Ранее сообщалось, что свердловские работодатели любят нанимать на работу подростков. Также в регионе наблюдается дефицит кадров в некоторых сферах.

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