tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Екатеринбурге на трезвость проверили водителя-пришельца на космической машине

Водитель «космического» велосипеда в костюме пришельца ездил по Екатеринбургу

12 апреля 2024, 11:05
Фото: Скрин с видео паблика «Бандитский центр»

В Екатеринбурге на трезвость проверили водителя-пришельца на космической машине

На улицах Екатеринбурга был замечен мужчина в костюме пришельца. Он ездил на «космической машине». Мужчина держал плакат с надписью «С праздником, земляне!»

После этого сотрудники ГИБДД решили проверить законность передвижения водителя на таком транспортном средстве, сообщается в паблике «Бандитский центр». В центре Екатеринбурга как раз проводился рейд с проверками автомобилистов на трезвость.

Проверили и «пришельца», так как он ехал по проезжей части. Выяснилось, что необычное средство, на котором ехал мужчина, — трехколесный велосипед. А его водитель таким образом готовился ко Дню космонавтики.

Выяснилось, что велосипедист трезв. С ним провели беседу о ПДД и отпустили.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в регионе провели рейды около школ и детских садов.

В Екатеринбурге прошли рейды силовиков в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж»
Узнать подробнее
Читайте также:
Охотинспекторы выйдут в рейды в леса Свердловской областиПочти два десятка подростков задержали в Екатеринбурге во время рейдовВо время рейда в Екатеринбурге мигрант чуть не раздавил общественника
#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Рейд#ПДД#Велосипед#Трезвость#Екатеринбург#Автомобилисты#День космонавтики
Подпишитесь
Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
Сегодня, 08:07
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Сегодня, 04:36
Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Сегодня, 04:55
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Вчера, 09:31
Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:27
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:14
"