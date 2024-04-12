Водитель «космического» велосипеда в костюме пришельца ездил по Екатеринбургу

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
После этого сотрудники ГИБДД решили проверить законность передвижения водителя на таком транспортном средстве, сообщается в паблике «Бандитский центр». В центре Екатеринбурга как раз проводился рейд с проверками автомобилистов на трезвость.
Проверили и «пришельца», так как он ехал по проезжей части. Выяснилось, что необычное средство, на котором ехал мужчина, — трехколесный велосипед. А его водитель таким образом готовился ко Дню космонавтики.
Выяснилось, что велосипедист трезв. С ним провели беседу о ПДД и отпустили.
Ранее сообщалось, что автоинспекторы в регионе провели рейды около школ и детских садов.