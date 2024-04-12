Водитель пострадал в массовом ДТП в Челябинске

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В дорожной аварии пострадал 62-летний водитель «ГАЗели», рассказали в пресс-службе автоинспекции Челябинска.
Другим водителям, которые попали в массовую аварию, 43, 47 и 29 лет. Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдения ПДД.
Напомним, 9 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле случилось массовое ДТП с участием легковых автомобилей. В ЧП пострадала пассажирка одной из иномарок. Все водители в момент ДТП были трезвы.