tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Водитель пострадал в массовом ДТП в Челябинске

Водитель пострадал в массовом ДТП в Челябинске

12 апреля 2024, 10:27
Фото: ГИБДД Челябинска
Автомобили Lada Vesta, Volvo, «ГАЗель» и «Нива» врезались друг в друга в Челябинске. ДТП случилось на улице Героев Танкограда 12 апреля 2024 года.

В дорожной аварии пострадал 62-летний водитель «ГАЗели», рассказали в пресс-службе автоинспекции Челябинска.

Другим водителям, которые попали в массовую аварию, 43, 47 и 29 лет. Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД Челябинска

Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

Напомним, 9 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле случилось массовое ДТП с участием легковых автомобилей. В ЧП пострадала пассажирка одной из иномарок. Все водители в момент ДТП были трезвы.

Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Такси в Екатеринбурге отбросило на ограждение и знак из-за столкновения с машинойАвтомобиль снес машину ДПС на перекрестке в ЕкатеринбургеПять автомобилей столкнулись в Екатеринбурге возле РГППУ
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Дорога#ГИБДД#Столкновение#Челябинск#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
Сегодня, 08:07
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Сегодня, 04:36
Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Сегодня, 04:55
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Вчера, 09:31
Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:27
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:14
"