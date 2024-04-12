Врезался в опору моста: в районе Верхней Пышмы в смертельном ДТП погиб мужчина

Он двигался на автомобиле Lada Vesta в сторону Тагила, когда на 18 км трассы Екатеринбург — Серов не справился с управлением. Произошло это, по предварительной версии, из-за превышения скорости. Автомобиль слетел в кювет около моста и въехал в его опору.