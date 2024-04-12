Врезался в опору моста: в районе Верхней Пышмы в смертельном ДТП погиб мужчина

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Верхнепышминском районе, погиб мужчина 1975 года рождения, информирует ГИБДД региона.
Он двигался на автомобиле Lada Vesta в сторону Тагила, когда на 18 км трассы Екатеринбург — Серов не справился с управлением. Произошло это, по предварительной версии, из-за превышения скорости. Автомобиль слетел в кювет около моста и въехал в его опору.
Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, помощь медиков ему уже не понадобилась.
Утром 12 апреля в ДТП с большегрузом погибла пенсионерка.