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В Верхнепышминском районе свердловчанин погиб в ДТП, врезавшись в опору моста

Врезался в опору моста: в районе Верхней Пышмы в смертельном ДТП погиб мужчина

12 апреля 2024, 16:10
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Верхнепышминском районе свердловчанин погиб в ДТП, врезавшись в опору моста

Житель Свердловской области ехал в сторону Нижнего Тагила. Он превысил скорость, съехал с дороги и врезался в опору моста.

Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Верхнепышминском районе, погиб мужчина 1975 года рождения, информирует ГИБДД региона.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Он двигался на автомобиле Lada Vesta в сторону Тагила, когда на 18 км трассы Екатеринбург — Серов не справился с управлением. Произошло это, по предварительной версии, из-за превышения скорости. Автомобиль слетел в кювет около моста и въехал в его опору.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, помощь медиков ему уже не понадобилась.

Утром 12 апреля в ДТП с большегрузом погибла пенсионерка.

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