tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Экс-директор «Водоканала» Первоуральска ответит по трем статьям УК

Задержанному экс-директору первоуральского «Водоканала» добавили новые статьи

12 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI

Экс-директор «Водоканала» Первоуральска ответит по трем статьям УК

Первоуральский чиновник ответит не только за взятку, но и за злоупотребление полномочиями с растратой.

Сергей Матафонов, бывший врио руководителя «Водоканала» Первоуральска, ответит сразу по трем уголовным делам. Раньше его обвиняли только в получении взятки в крупном размере, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В Первоуральске задержан новый глава «Водоканала»
Узнать подробнее

Матафонова задержали прямо на рабочем месте два месяца назад, 12 февраля. Его обвинили в получении 750 тысяч рублей. Теперь же ему также придется ответить за растрату и превышение должностных полномочий.

! 2 апреля суд должен пересмотреть меру пресечения экс-чиновнику, который в данный момент находится под домашним арестом. Ее могут смягчить до запрета на определенные действия, рассказал источник.

Ранее чиновник из Белоярского сдал на металлолом оборудование нескольких котельных, заработал 250 тысяч рублей и уголовное дело.

Читайте также:
Новые преступные эпизоды вскрылись в деле директора «Водоканала» ПервоуральскаУдарил ножом в грудь: в Екатеринбурге местный житель ответит за убийство знакомогоВ Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после суицида 12-летнего подростка
#Дарья Бобровицкая#Первоуральск#Уголовное дело#Превышение полномочий#Взятка#МУП "Водоканал"#Растрата#СК РФ#18+#Екатеринбург#Мера пресечения
Подпишитесь
Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
Сегодня, 08:07
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Сегодня, 04:36
Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Сегодня, 04:55
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Вчера, 09:31
Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:27
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:14
"