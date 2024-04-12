Задержанному экс-директору первоуральского «Водоканала» добавили новые статьи

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Сергей Матафонов, бывший врио руководителя «Водоканала» Первоуральска, ответит сразу по трем уголовным делам. Раньше его обвиняли только в получении взятки в крупном размере, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Матафонова задержали прямо на рабочем месте два месяца назад, 12 февраля. Его обвинили в получении 750 тысяч рублей. Теперь же ему также придется ответить за растрату и превышение должностных полномочий.
! 2 апреля суд должен пересмотреть меру пресечения экс-чиновнику, который в данный момент находится под домашним арестом. Ее могут смягчить до запрета на определенные действия, рассказал источник.
Ранее чиновник из Белоярского сдал на металлолом оборудование нескольких котельных, заработал 250 тысяч рублей и уголовное дело.