Женщина не может получить жилье из-за прописки в несуществующем доме в Красноуральске

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
У женщины есть прописка в доме №9 на улице Победы. Однако он был снесен больше 20 лет назад, пишут «Вечерние ведомости».
После сноса дома все жильцы получили квартиры. По словам женщины, по неизвестным причинам ей не дали жилья. Поэтому она жила в квартирах из маневренного фонда, это бараки, находящиеся в не самом лучшем состоянии. Затем она перебралась в съемное жилье.
За съем она платит около 17 тысяч ежемесячно, а это почти весь ее заработок. Из-за отсутствия постоянной квартиры у свердловчанки есть проблемы при устройстве детей в учреждения образования.
Жаловалась на происходящее женщина на прямую линию с Путиным. Сейчас ее вопрос решает «Народный фронт». Они отправили жалобы в СК и прокуратуру.
Ранее сообщалось, что пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья.