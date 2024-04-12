Женщина не может получить жилье из-за прописки в несуществующем доме в Красноуральске

После сноса дома все жильцы получили квартиры. По словам женщины, по неизвестным причинам ей не дали жилья. Поэтому она жила в квартирах из маневренного фонда, это бараки, находящиеся в не самом лучшем состоянии. Затем она перебралась в съемное жилье.