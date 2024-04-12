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Жительница Красноуральска имеет прописку в несуществующем доме

Женщина не может получить жилье из-за прописки в несуществующем доме в Красноуральске

12 апреля 2024, 08:56
Фото: 1MI

Жительница Красноуральска имеет прописку в несуществующем доме

Мать двоих детей из Красноуральска не может получить жилье из-за того, что она прописана в несуществующем доме. Там же имеют прописку и ее дети.

У женщины есть прописка в доме №9 на улице Победы. Однако он был снесен больше 20 лет назад, пишут «Вечерние ведомости».

После сноса дома все жильцы получили квартиры. По словам женщины, по неизвестным причинам ей не дали жилья. Поэтому она жила в квартирах из маневренного фонда, это бараки, находящиеся в не самом лучшем состоянии. Затем она перебралась в съемное жилье.

За съем она платит около 17 тысяч ежемесячно, а это почти весь ее заработок. Из-за отсутствия постоянной квартиры у свердловчанки есть проблемы при устройстве детей в учреждения образования.

Жаловалась на происходящее женщина на прямую линию с Путиным. Сейчас ее вопрос решает «Народный фронт». Они отправили жалобы в СК и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Прокуратура#Жилье#Прямая линия#Дом#Прописка#Квартиры#Красноуральск#Заработок#Народный фронт#Путин#Екатеринбург#Маневренный фонд#Аваринйый дом
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