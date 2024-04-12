Житель Екатеринбурга полтора года ввозил в РФ мигрантов и заработал 11 млн рублей

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Собственный бизнес по ввозу и постановка учет нелегальных мигрантов организовал житель Екатеринбурга. Его услугами за полтора года воспользовались 2,4 тысячи человек, а сам «бизнесмен» 1992 года рождения заработал 11,3 млн рублей, информирует Свердловская областная прокуратура.
Подпольный бизнес мужчина организовал в сентябре 2020 года. Он помогал нелегалам готовить пакет документов для подачи в миграционную службу, вставать на миграционный учет и получать вид на жительство. За свои услуги с каждого иностранца он брал не менее 4,5 тысячи рублей. Против него было возбуждено уголовное дело.
Теперь дальнейшую судьбу предприимчивого екатеринбуржца решит Верх-Исетский суд Екатеринбурга — обвинительное заключение против мужчины утверждено прокуратурой.
Свердловские силовики регулярно проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил гражданство РФ, но уклоняется от воинской службы.