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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:43

Житель Екатеринбурга полтора года незаконно ввозил мигрантов и ставил их на учет

Житель Екатеринбурга полтора года ввозил в РФ мигрантов и заработал 11 млн рублей

12 апреля 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney

Житель Екатеринбурга полтора года незаконно ввозил мигрантов и ставил их на учет

За полтора года екатеринбуржец помог легализовать более двух тысяч мигрантов.

Собственный бизнес по ввозу и постановка учет нелегальных мигрантов организовал житель Екатеринбурга. Его услугами за полтора года воспользовались 2,4 тысячи человек, а сам «бизнесмен» 1992 года рождения заработал 11,3 млн рублей, информирует Свердловская областная прокуратура.

Подпольный бизнес мужчина организовал в сентябре 2020 года. Он помогал нелегалам готовить пакет документов для подачи в миграционную службу, вставать на миграционный учет и получать вид на жительство. За свои услуги с каждого иностранца он брал не менее 4,5 тысячи рублей. Против него было возбуждено уголовное дело.

Теперь дальнейшую судьбу предприимчивого екатеринбуржца решит Верх-Исетский суд Екатеринбурга — обвинительное заключение против мужчины утверждено прокуратурой.

Свердловские силовики регулярно проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил гражданство РФ, но уклоняется от воинской службы.

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#Дарья Бобровицкая#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Нелегалы#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#18+#Екатеринбург
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