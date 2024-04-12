Житель Екатеринбурга полтора года ввозил в РФ мигрантов и заработал 11 млн рублей

Подпольный бизнес мужчина организовал в сентябре 2020 года. Он помогал нелегалам готовить пакет документов для подачи в миграционную службу, вставать на миграционный учет и получать вид на жительство. За свои услуги с каждого иностранца он брал не менее 4,5 тысячи рублей. Против него было возбуждено уголовное дело.