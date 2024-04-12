Житель Нижнего Тагила пытался продавать наркотики в Чувашии

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Мужчина работает руководителем компании доставки. В декабре 2023 года его во время управления автомобилем Toyota Camry остановили автоинспекторы. В ходе осмотра в багажнике обнаружилось почти 26 килограммов наркотиков, рассказали в пресс-службе чувашской полиции.
В связи с этим тагильчанина задержали под стражу, а автомобиль арестовали. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. После завершения расследования материалы были отправлены в суд.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух подростков, у которых обнаружили дозы мефедрона. Возбуждено уголовное дело.