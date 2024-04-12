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Updated Сегодня, 08:31

Жители Свердловской области чаще умирают от проблем с сердцем и от онкологии

Жители Свердловской области чаще умирают от проблем с сердцем и от онкологии

12 апреля 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney
Замглавы здравоохранения Свердловской области Денис Демидов рассказал, от каких заболеваний жители региона умирают чаще.

Большинство свердловчан умирают от проблем с сердцем, а также от онкологии, рассказал Демидов во время совещания в администрации Екатеринбурга.

По словам Демидова, в настоящее время медицинские специалисты региона работают над снижением уровня смертности от онкологических заболеваний.

Замминистра также отметил, что жителям области необходимо проходить профилактические обследования, которые позволят выявить болезни на ранних стадиях.

Напомним, в течение последних 20 лет в Свердловской области вырос уровень заболеваемости онкологией. При этом уровень смертности снижается.

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#Елизавета Зиборова#Здоровье#Медицина#Врачи#Пациенты#Заболеваемость#Онкология#Смертность#Медицинское обследование#Заболевания#Екатеринбург
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