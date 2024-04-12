Жители Свердловской области чаще умирают от проблем с сердцем и от онкологии

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Большинство свердловчан умирают от проблем с сердцем, а также от онкологии, рассказал Демидов во время совещания в администрации Екатеринбурга.
По словам Демидова, в настоящее время медицинские специалисты региона работают над снижением уровня смертности от онкологических заболеваний.
Замминистра также отметил, что жителям области необходимо проходить профилактические обследования, которые позволят выявить болезни на ранних стадиях.
Напомним, в течение последних 20 лет в Свердловской области вырос уровень заболеваемости онкологией. При этом уровень смертности снижается.