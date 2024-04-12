Жителям Екатеринбурга запретят ходить в лес и жарить шашлыки

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Постановление о введении режима и запрете горожанам устраивать пикники согласовал глава города Алексей Орлов во время заседания коллегии.
Орлов отметил, что в 2023 году от пожаров пострадало большое количество людей. Необходимость установки режима мэр объяснил тем, что властям нужно предотвратить такие же последствия в этом году, пишет Ура.ру.
Напомним, 12 апреля 2024 года на территории Свердловской области ввели противопожарный режим. В связи с этим свердловчанам нельзя уходить в походы в лес с ночевкой. В лесах области дежурят патрульные.