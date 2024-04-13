179 млн задолжали тагильчане за электричество

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Остаться без электричества можно, если не оплачивать счета два месяца подряд. Деньги на счет зачисляются в течение трех рабочих дней. За день в Ленинском районе ограничения ввели нескольким десяткам должников.
Один из жителей дома на проспекте Строителей самовольно подключился к внутридомовым сетям. Такую же ситуацию специалисты обнаружили и в доме на Карла Маркса.
Делать это запрещено и является административным правонарушением, так как может возникнуть возгорание или короткое замыкание. Штраф за самовольное подключение составляет от 10 до 15 тысяч рублей, а на неплательщика подают в суд, чтобы в принудительном порядке взыскать долг, сообщили в НТЭСК.
В Нижнем Тагиле ищут и местного жителя Геннадия Синицына, который накопил 1,8 млн долга по алиментам.