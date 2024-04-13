179 млн задолжали тагильчане за электричество

Делать это запрещено и является административным правонарушением, так как может возникнуть возгорание или короткое замыкание. Штраф за самовольное подключение составляет от 10 до 15 тысяч рублей, а на неплательщика подают в суд, чтобы в принудительном порядке взыскать долг, сообщили в НТЭСК.