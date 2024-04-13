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179 млн задолжали тагильчане за электричество

179 млн задолжали тагильчане за электричество

13 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле проводятся рейды по отключению электроэнергии людям, которые не платят по счетам или самовольно подключаются к сетям. Всего в городе жители накопили сумму долга в 179 миллионов рублей.

Остаться без электричества можно, если не оплачивать счета два месяца подряд. Деньги на счет зачисляются в течение трех рабочих дней. За день в Ленинском районе ограничения ввели нескольким десяткам должников.

Один из жителей дома на проспекте Строителей самовольно подключился к внутридомовым сетям. Такую же ситуацию специалисты обнаружили и в доме на Карла Маркса.

Делать это запрещено и является административным правонарушением, так как может возникнуть возгорание или короткое замыкание. Штраф за самовольное подключение составляет от 10 до 15 тысяч рублей, а на неплательщика подают в суд, чтобы в принудительном порядке взыскать долг, сообщили в НТЭСК.

В Нижнем Тагиле ищут и местного жителя Геннадия Синицына, который накопил 1,8 млн долга по алиментам.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Электричество#Долг#Екатеринбург
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