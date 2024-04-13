Дожди и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в середине апреля

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В понедельник, 15 апреля, будет еще безоблачно. Среднесуточная температура составит около +4 градусов. Синоптики Гисметео считают, что порывы южного ветра составят до восьми метров в секунду.
А вот со вторника, 16 апреля, начнутся дожди, скорость ветра увеличится до 11-12 метров в секунду. Такая погода сохранится всю рабочую неделю, до пятницы, 19 апреля. Впрочем, будет достаточно тепло. Днем — до +13 градусов, а ночью — до +7 градусов.
Кроме того, жителей Нижнего Тагила предупредили, что в ближайшие четыре дня в городе прогнозируются магнитные бури.