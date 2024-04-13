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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Дожди и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в середине апреля

Дожди и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в середине апреля

13 апреля 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
На рабочей неделе с 15 по 19 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются дожди и пасмурная, ветреная погода.

В понедельник, 15 апреля, будет еще безоблачно. Среднесуточная температура составит около +4 градусов. Синоптики Гисметео считают, что порывы южного ветра составят до восьми метров в секунду.

А вот со вторника, 16 апреля, начнутся дожди, скорость ветра увеличится до 11-12 метров в секунду. Такая погода сохранится всю рабочую неделю, до пятницы, 19 апреля. Впрочем, будет достаточно тепло. Днем — до +13 градусов, а ночью — до +7 градусов.

Кроме того, жителей Нижнего Тагила предупредили, что в ближайшие четыре дня в городе прогнозируются магнитные бури.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Апрель#Прогноз погоды#Синоптики#Дожди#Весна#Екатеринбург
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